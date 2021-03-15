СБУ раскрыла схему продажи россиянам венгерского гражданства на Закарпатье

Контрразведка Службы безопасности Украины в Закарпатской области заблокировала схему помощи гражданам России с незаконным получением венгерских паспортов для дальнейшего въезда в ЕС, Великобританию и США.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет "Европейская правда".

Оперативники установили, что житель Береговского района Закарпатской области помогал иностранцам, в частности россиянам, на фиктивных основаниях получить гражданство Венгрии, что открывало им возможность для безвизового въезда в 162 страны мира, включая Британию и США.

"Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих обретение гражданства и получение разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза", - сообщает СБУ.

За такую ​​помощь заинтересованные лица платили 25-30 тысяч евро. Отмечается, что среди его клиентов были представители криминалитета.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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