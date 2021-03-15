Міністри країн НАТО вперше за рік фізично зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО вперше за більш ніж рік особисто зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речницю Альянсу Оану Луческу.

NEW Foreign Ministers are meeting in person @NATO HQ for the 1st time in over a year, on 23-24 March.



🎥🎙️ Complying with #COVID_19 precautionary measures, a small number of media representatives will be allowed to cover the meeting in person. #ForMin



ℹ️ https://t.co/nAjvZ0XhWF pic.twitter.com/3tIJA0wAgM — Oana Lungescu (@NATOpress) March 15, 2021

Зустріч триватиме з опівдня 23 березня до середини дня 24 березня. Головуватиме на ній в обидва дні генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Напередодні зустрічей, 22 березня, та в обидва дні обговорень планується пресконференція генсека.

Деталей щодо змісту майбутніх обгворень наразі не повідомляють.

У зв’язку з триваючою епідемією, зустріч відбудеться з посиленими заходами безпеки та мінімальною присутністю медіа.

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