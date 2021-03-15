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Міністри країн НАТО вперше за рік фізично зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу

Понеділок, 15 березня 2021, 18:54

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО вперше за більш ніж рік особисто зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речницю Альянсу Оану Луческу.

Зустріч триватиме з опівдня 23 березня до середини дня 24 березня. Головуватиме на ній в обидва дні генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Напередодні зустрічей, 22 березня, та в обидва дні обговорень планується пресконференція генсека.

Деталей щодо змісту майбутніх обгворень наразі не повідомляють. 

У зв’язку з триваючою епідемією, зустріч відбудеться з посиленими заходами безпеки та мінімальною присутністю медіа.

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