Міністри країн НАТО вперше за рік фізично зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО вперше за більш ніж рік особисто зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речницю Альянсу Оану Луческу.
NEW Foreign Ministers are meeting in person @NATO HQ for the 1st time in over a year, on 23-24 March.— Oana Lungescu (@NATOpress) March 15, 2021
🎥🎙️ Complying with #COVID_19 precautionary measures, a small number of media representatives will be allowed to cover the meeting in person. #ForMin
ℹ️ https://t.co/nAjvZ0XhWF pic.twitter.com/3tIJA0wAgM
Зустріч триватиме з опівдня 23 березня до середини дня 24 березня. Головуватиме на ній в обидва дні генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Напередодні зустрічей, 22 березня, та в обидва дні обговорень планується пресконференція генсека.
Деталей щодо змісту майбутніх обгворень наразі не повідомляють.
У зв’язку з триваючою епідемією, зустріч відбудеться з посиленими заходами безпеки та мінімальною присутністю медіа.
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