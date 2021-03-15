Министры стран НАТО впервые за год физически встретятся в штаб-квартире Альянса

Министры иностранных дел стран-членов НАТО впервые за более чем год лично встретятся в штаб-квартире Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Альянса Оану Луческу.

NEW Foreign Ministers are meeting in person @NATO HQ for the 1st time in over a year, on 23-24 March.



🎥🎙️ Complying with #COVID_19 precautionary measures, a small number of media representatives will be allowed to cover the meeting in person. #ForMin



ℹ️ https://t.co/nAjvZ0XhWF pic.twitter.com/3tIJA0wAgM — Oana Lungescu (@NATOpress) March 15, 2021

Встреча продлится с полудня 23 марта по середину дня 24 марта. Председательствовать на ней в оба дня будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне встречи, 22 марта, и в оба дня после обсуждений планируется пресс-конференция генсека.

Деталей относительно содержания будущих обсуждений пока не сообщается.

В связи с продолжающейся эпидемией, встреча состоится с усиленными мерами безопасности и ограниченным физическим присутствием медиа.