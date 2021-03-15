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До Естонії прибули вісім американських винищувачів для участі у навчаннях

Понеділок, 15 березня 2021, 19:15

До Естонії прибули вісім американських винищувачів  F-15E та F-15C, а також два літаки-заправники KC-135 для участі у військових навчаннях Baltic Trident.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Літаки прибули на військову базу Ämari 15 березня та залишатимуться в країні до 19 березня. 

 

У рамках навчань плануються польоти на низькій висоті, але не меншій 152 метрів. 

 

У маневрах візьмуть участь також військові Фінляндії, Німеччини, Польщі, Литви та Британії.

 

Літаки, що прибули до Естонії, зазвичай базуються у Британії. 

Подібні навчання проводяться регулярно для підтримання боєготовності та злагодженої взаємодії сил.

 

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