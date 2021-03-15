До Естонії прибули вісім американських винищувачів для участі у навчаннях
Понеділок, 15 березня 2021, 19:15
До Естонії прибули вісім американських винищувачів F-15E та F-15C, а також два літаки-заправники KC-135 для участі у військових навчаннях Baltic Trident.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.
Літаки прибули на військову базу Ämari 15 березня та залишатимуться в країні до 19 березня.
У рамках навчань плануються польоти на низькій висоті, але не меншій 152 метрів.
У маневрах візьмуть участь також військові Фінляндії, Німеччини, Польщі, Литви та Британії.
Літаки, що прибули до Естонії, зазвичай базуються у Британії.
Подібні навчання проводяться регулярно для підтримання боєготовності та злагодженої взаємодії сил.
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