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В Эстонию прибыли восемь американских истребителей для участия в учениях

Понедельник, 15 марта 2021, 19:15

В Эстонию прибыли восемь американских истребителей F-15E и F-15C, а также два самолета-заправщика KC-135 для участия в военных учениях Baltic Trident.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Самолеты прибыли на военную базу Ämari 15 марта и будут оставаться в стране до 19 марта.

 

В рамках учений планируется полеты на малой высоте, но не ниже 152 метров.

 

В маневрах примут участие военные Финляндии, Германии, Польши, Литвы и Великобритании.

 

Самолеты, прибывшие в Эстонию, обычно базируются в Великобритании.

Подобные учения проводятся регулярно для поддержания боеготовности и слаженного взаимодействия сил.

 

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