В Эстонию прибыли восемь американских истребителей для участия в учениях
Понедельник, 15 марта 2021, 19:15
В Эстонию прибыли восемь американских истребителей F-15E и F-15C, а также два самолета-заправщика KC-135 для участия в военных учениях Baltic Trident.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
Самолеты прибыли на военную базу Ämari 15 марта и будут оставаться в стране до 19 марта.
В рамках учений планируется полеты на малой высоте, но не ниже 152 метров.
В маневрах примут участие военные Финляндии, Германии, Польши, Литвы и Великобритании.
Самолеты, прибывшие в Эстонию, обычно базируются в Великобритании.
Подобные учения проводятся регулярно для поддержания боеготовности и слаженного взаимодействия сил.
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