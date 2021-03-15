Іспанія слідом за низкою країн зупинила використання вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Іспанія приєдналися до країн ЄС, які тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень з Данії про розвиток тромбів у деяких вакцинованих пацієнтів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це повідомили джерела у Міністерстві охорони здоров’я.

Після серії оголошень з Нідерландів, Німеччини, Франції та Італії, які одна за одною вирішили зупинити використання вакцини до висновку регулятора ЄС з приводу можливого побічного ефекту, в країні скликали термінову нараду.

За інформацією джерел, присутніх на зустрічі, міністерство вирішило зібрати інформацію про можливі побічні ефекти і потім залежно від висновку відновити вакцинацію.

"Адміністрування вакцини AstraZeneca в Іспанії призупинили у понеділок після обіду, за інформацією від джерел з МОЗ", - повідомляє також La Vanguardia. До такого рішення нібито вдалися з міркувань обережності, доки регулятор ЄС завершить вивчення випадків, які можливо є побічними ефектами щеплення.

Станом на п’ятницю минулого тижня, регіони Іспанії отримали понад 1,7 млн доз вакцини Astrazeneca, з них 814 тисяч вже використали.

Досі в Іспанії цю вакцину використовували лише для груп віком до 55 років.

Нагадаємо, перед цим вже низка європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.

Остання серія таких рішень з’явилася 15 березня - використання вакцини призупинили Нідерланди, Німеччина, а за нею і Франція з Італією.

Європейське агентство з лікарських засобів минулого тижня заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

"На цей час немає доказів, що ці інциденти спричинені щепленням. Важливо, щоб кампанія продовжувалася, щоб ми могли рятувати життя і запобігати важкому перебігу хвороби", - цитує ВВС речника ВООЗ Крістіана Ліндмеєра.