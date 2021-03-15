Испания вслед за рядом стран остановила использование вакцины AstraZeneca - СМИ

Испания присоединились к странам ЕС, временно остановшим использование вакцины AstraZeneca после сообщений из Дании о развитии тромбов у некоторых вакцинированных пациентов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения.

После серии объявлений из Нидерландов, Германии, Франции и Италии, которые одна за другой решили остановить использование вакцины до вывода регулятора ЕС по поводу возможного побочного эффекта, в стране собрали срочное совещание.

По информации источников, присутствовавших на встрече, министерство решило собрать информацию о возможных побочных эффектах и ​​затем в зависимости от заключения возобновить вакцинацию.

"Администрирование вакцины AstraZeneca в Испании приостановили в понедельник после обеда, по информации от источников из Минздрава", - сообщает также La Vanguardia. К такому решению якобы прибегли из соображений осторожности, пока регулятор ЕС завершит изучение случаев, которые возможно являются побочными эффектами прививки.

По состоянию на пятницу 12 марта, регионы Испании получили более 1,7 млн доз вакцины Astrazeneca, из них 814 000 уже использовали.

До сих пор в Испании эту вакцину использовали только для групп в возрасте до 55 лет.

Напомним, перед этим уже ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов в Дании. В настоящее время не доказано, что эти случаи связаны с вакцинацией.

Последняя серия таких решений появилась 15 марта - использование вакцины приостановили Нидерланды, Германия, а вслед за ними - Франция с Италией.

Европейское агентство по лекарственным средствам считает, что вакцину AstraZeneca можно продолжать использовать и во время расследования, и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

"В настоящее время нет доказательств, что эти инциденты вызваны прививкой. Важно, чтобы кампания продолжалась, чтобы мы могли спасать жизни и предотвращать тяжелое течение болезни", - цитирует ВВС спикера ВОЗ Кристиана Линдмеера.