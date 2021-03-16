Франція поверне картину Клімта родині жертви Голокосту
Франція збирається повернути єдину картину Густава Клімта у своїй національній колекції спадкоємцям єврейської родини, яка через нацистів була змушена продати полотно більше 80 років тому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Шедевр австрійського художника 1905 року під назвою "Rosiers sous les Arbes" (Трояндові кущі під деревами) виставляється у Паризькому музеї Орсе вже десятки років.
Його повернуть родині довоєнного власника - Нори Стіасні, єврейки та жертви Голокосту, - яка продала його під примусом торговцю предметами мистецтва за зниженою ціною, щоб фінансово вижити після анексії нацистами Австрії в 1938 році.
Жінку депортували до Польщі в 1942 році і в тому ж році вона загинула.
Франція, не знаючи про історію картини, придбала її на аукціоні в 1980 році.
Міністр культури Франції Розелін Бачело заявила, що Нора Стіасні успадкувала картину від свого дядька, австрійського промисловця та колекціонера мистецтва Віктора Цукеркандля, який придбав твір у 1911 році.
"Саме в останні роки було встановлено справжнє походження картини", - сказала міністр, додавши, що "це єдина картина Густава Клімта, що належить Франції".
Тисячі художніх творів, розграбованих нацистами по всій Європі, потрапили у французькі музеї після того, як союзники перемогли нацистську Німеччину в 1945 році.
Хоча багато творів мистецтва повернули, в останні роки французька влада активізувала розслідування з метою виявлення законних власників десятків реліквій, які залишаються незатребуваними.