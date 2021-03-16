Франция вернет картину Климта семье жертвы Холокоста

Франция собирается вернуть единственную картину Густава Климта в своей национальной коллекции наследникам еврейской семьи, которая из-за нацистов была вынуждена продать полотно более 80 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Шедевр австрийского художника 1905 года под названием "Rosiers sous les Arbes" (Розовые кусты под деревьями) выставляется в парижском музее Орсэ уже десятки лет.

Его вернут семье довоенного владельца - Норы Стиасни, еврейки и жертвы Холокоста, - которая продала его под принуждением торговца предметами искусства по сниженной цене, чтобы финансово выжить после аннексии нацистами Австрии в 1938 году.

Женщину депортировали в Польшу в 1942 году и в том же году она погибла.

Франция, не зная об истории картины, приобрела ее на аукционе в 1980 году.

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила, что Нора Стиасни унаследовала картину от своего дяди, австрийского промышленника и коллекционера искусства Виктора Цукеркандля, который приобрел произведение в 1911 году.

"Именно в последние годы было установлено истинное происхождение картины", - сказала министр, добавив, что "это единственная картина Густава Климта, принадлежащая Франции".

Тысячи художественных произведений, разграбленных нацистами по всей Европе, попали во французские музеи после того, как союзники победили нацистскую Германию в 1945 году.

Хотя многие произведения искусства вернули, в последние годы французские власти активизировали расследование с целью выявления законных владельцев десятков реликвий, которые остаются невостребованными.