В оновленому списку МОЗ у "червоній зоні" - всі європейські сусіди України, крім Румунії

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон – серед сусідів України зеленими і надалі лишаються Румунія, Білорусь і Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. В Україні цей показник станом на 12 березня складав 274,7, в той час як станом на 5 березня - 239,6.

Серед країн Європи у зелений список, крім Румунії, МОЗ помістив Грецію, Швейцарію, Ірландію, Хорватію, Фінляндію, Велику Британію, Німеччину, Португалію, Данію, Норвегію, Іспанію.

Туристичні Туреччина і Грузія, куди українці можуть в’їхати з негативним результатом тесту - у зеленій зоні. "Зеленим" залишається також Єгипет.

Загалом у "червоній" зоні зараз перебуває 52 країни, в порівнянні з 54 минулого тижня.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Читайте також: Греція відкривається для туристів: що це означає для подорожей з України.