В обновленном списке Минздрава в "красной зоне" - все европейские соседи Украины, кроме Румынии

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - среди соседей Украины зелеными и остаются Румыния, Беларусь и Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель по состоянию на 12 марта составлял 274,7, в то время как по состоянию на 5 марта - 239,6.

Среди стран Европы в зеленый список, помимо Румынии, МЗ поместило Грецию, Швейцарию, Ирландию, Хорватию, Финляндию, Великобританию, Германию, Португалию, Данию, Норвегию, Испанию.

Туристические Турция и Грузия, куда украинцы могут въехать с отрицательным результатом теста - в зеленой зоне. "Зеленым" остается также Египет.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 52 страны, по сравнению с 54 на прошлой неделе.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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