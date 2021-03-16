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В Естонії британський штам коронавірусу може складати вже 70% випадків

Вівторок, 16 березня 2021, 15:34

В Естонії британський штам коронавірусу, який вважається більш заразним, минулого тижня міг становити близько 70% усіх випадків.

Про це заявили у Департаменті здоров’я на основі даних секвенування, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Британський штам широко розповсюджений та домінує, його частка зростає щотижня", - зазначила керівниця відділу інфекційних хвороб Департаменту здоров’я Ханна Сепп.

Водночас спостерігається спадання кількості заражень серед людей віком за 80 років на 11%. Однією з імовірних причин вважають вакцинацію у цій віковій групі. 

За даними органів охорони здоров’я, 40% хворих заразилися від своїх рідних, 16% - на роботі, ще третина - не знають, де саме. 

За прогнозами відомства, кількість випадків в Естонії ще два тижні може зростати далі, досягаючи 2000 нових хворих за добу, доки стане видимим вплив карантинних обмежень. 

Як свідчать дані Європейського центру контролю і попередження захворювань, зараз Естонія  - на другому місці у ЄС за найгіршою епідемічною ситуацією з коронавірусом, після Чехії.

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Естонія Коронавірус
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