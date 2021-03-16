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В Эстонии британский штамм коронавируса может составлять уже 70% случаев

Вторник, 16 марта 2021, 15:34

В Эстонии британский штамм коронавируса, который считается более заразным, на прошлой неделе мог составлять около 70% всех случаев.

Об этом заявили в Департаменте здоровья на основе данных секвенирования, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Британский штамм широко распространен и доминирует, его доля растет каждую неделю", - отметила руководитель отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Ханна Сепп.

В то же время, наблюдается падение количества заражений среди людей старше 80 лет на 11%. Одной из возможных причин считают вакцинацию в этой возрастной группе.

По данным органов здравоохранения, 40% больных заразились от своих родных, 16% - на работе, еще треть - не знают, где именно.

По прогнозам ведомства, количество случаев в Эстонии еще две недели может расти дальше, достигая 2000 новых больных в сутки (население Эстонии - 1,3 млн), пока не станет видимым влияние карантина.

Как свидетельствуют данные Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, сейчас Эстония - на втором месте в ЕС по худшей эпидемической ситуацией с коронавирусом, после Чехии.

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