Шотландія почне вихід з локдауну на початку квітня

Шотландія готується почати поступовий вихід з жорсткого локдауну на початку квітня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це оголосила перший міністр Нікола Стерджен.

З 2 квітня рекомендацію "залишатися вдома" змінять на заклик залишатися у районі свого проживання, який, як сподіваються, залишатимуть чинним не більше, ніж ще три тижні.

З 5 квітня зможуть відкритися магазини, що торгують другорядними товарами, перукарні й салони, садові центри, автосалони.

Також ще частина учнів зможуть повернутися до класів.

Після цього наступні послаблення очікуються з 26 квітня. За словами Стерджен, на той час вже будуть провакциновані основні групи ризику і це дозволить більш сміливо скасовувати обмеження.

Якими будуть подальші послаблення, вирішувати будуть ближче до середини квітня залежно від розвитку ситуації.

"Ми дуже сподіваємося, що обмеження на подорожі між Шотландією та іншими частинами Британії також можливо буде скасувати - якщо не 26 квітня, то невдовзі після того", - сказала перший міністр.