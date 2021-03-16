Шотландия начнет выход из локдауна в начале апреля

Шотландия готовится начать постепенный выход из жесткого локдауна в начале апреля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом объявила первый министр Никола Стерджен.

Со 2 апреля рекомендацию "оставаться дома" изменят на призыв оставаться в районе своего проживания. Это ограничение, как надеются, будет действовать не больше трех недель.

С 5 апреля смогут открыться магазины, торгующие второстепенными товарами, парикмахерские и салоны, садовые центры, автосалоны.

Также еще часть школьников смогут вернуться в классы.

После этого следующие послабления ожидаются с 26 апреля. По словам Стерджен, к тому времени уже будут вакцинированы главные группы риска и это позволит более смело отменять ограничения.

Какими будут дальнейшие послабления, решать будут ближе к середине апреля в зависимости от развития ситуации.

"Мы очень надеемся, что ограничения на путешествия между Шотландией и другими частями Великобритании также можно будет отменить - если не 26 апреля, то вскоре после того", - сказала первый министр.