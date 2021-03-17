Естонія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca
В Естонії експертна комісія з імунопрофілактики на засіданні дійшла висновку, що країні розумно продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca проти коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Комісія провела засідання, на якому ухвалили таке рішення, у вівторок ввечері.
"З огляду на епідеміологічну ситуацію в Естонії, користь від подальшого використання AstraZeneca більша, ніж можлива шкода.
Ми вирішили, що вакцинація продовжиться. На даний момент немає доказів, що застосування вакцини призводить до тромбозу", - сказала член експертної комісії з імунопрофілактики Ір’я Лутсар Естонському телебаченню.
За словами Лутсар, в четвер комісія збереться знову і обговорить письмовий звіт Європейського агентства лікарських засобів (EMA).
"Там будуть описані всі деталі, після цього будемо вирішувати далі. Все залежить від цього дослідження", - підкреслила Лутсар.
Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.
Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що вакцина AstraZeneca стала причиною розвитку тромбів.
ЕМА проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання.
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