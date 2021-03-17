Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

В Эстонии экспертная комиссия по иммунопрофилактике на заседании пришла к выводу, что стране разумно продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Комиссия провела заседание, на котором приняли такое решение, во вторник вечером.

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"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный вред.

Мы решили, что вакцинация продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, в четверг комиссия соберется вновь и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от того исследования", - подчеркнула Лутсар.

Уже ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о развитии тромбов у вакцинированных людей.

Европейское медицинское агентство в последнем сообщении снова заявило, что не видит признаков того, что вакцина AstraZeneca стала причиной развития тромбов.

ЕМА проведет специальное заседание 18 марта для рассмотрения этого вопроса.

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