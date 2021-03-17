Сійярто похвалився, що Угорщина й Сербія не допустили "політизації" питання вакцин

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Сійярто вважає, що Угорщина та Сербія, закупивши російську вакцину від коронавірусу, не допустили політизації питання вакцин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це він сказав після зустрічі зі своїм сербським колегою Ніколою Селаковичем у Белграді.

"Ми не можемо прийняти ситуацію, коли замість наших експертів буде вирішувати хтось, хто знаходиться далеко і не знайомий з нашою ситуацією", - сказав Сійярто, додавши, що уряди Угорщини й Сербії "дослухалися до власних аргументів і виконали своє завдання - захистити життя своїх громадян".

Він додав, що якби Будапешт і Белград не закупили вакцини з Росії та Китаю, на цей час були б вакциновані значно менша кількість людей.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина - єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину "Спутник V", яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація "Спутником" досі не почалася.

Також Угорщина є єдиною країною Євросоюзу, яка закупила китайську вакцину. Нею щепився у тому числі прем’єр Віктор Орбан.

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