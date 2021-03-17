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Сийярто похвастался, что Венгрия и Сербия не допустили "политизации" вопроса вакцин

Среда, 17 марта 2021, 13:49

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто считает, что Венгрия и Сербия, закупив российскую вакцину от коронавируса, не допустили политизации вопроса вакцин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом он сказал после встречи со своим сербским коллегой Николой Селаковичем в Белграде.

"Мы не можем принять ситуацию, когда вместо наших экспертов будет решать кто-то, кто находится далеко и не знаком с нашей ситуацией", - сказал Сийярто, добавив, что правительства Венгрии и Сербии "прислушались к своим аргументам и выполнили свою задачу - защитить жизнь своих граждан ".

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Он добавил, что если бы Будапешт и Белград не закупили вакцины из России и Китая, в настоящее время были бы вакцинированы значительно меньшее количество людей.

Напомним, Венгрия и Словакия - единственные две страны ЕС, закупили российскую вакцину "Спутник V", которая не утверждена регулятором Евросоюза. В последней закупка вызвала глубокий политический кризис, а вакцинация "Спутником" пока не началась.

Также Венгрия является единственной страной Евросоюза, которая закупила китайскую вакцину. Ею привился в том числе премьер Виктор Орбан.

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