Сибіга подякував чотирьом країнам ЄС за ініціативу щодо заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував очільникам МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист до Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга написав у соцмережі Х.

За словами міністра, Росія відмовляється припинити війну і, навпаки, посилює терор. Україні ж потрібно покрити дефіцит, пов’язаний зі зростанням видатків на оборону та витрат на відновлення.

"Використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків, для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози – це справедливо й логічно. Ця дискусія має бути раціональною, а не емоційною", – зазначив Сибіга.

Він висловив упевненість, що завдяки професійному обговоренню та аналізу експерти зможуть розробити реалістичні рішення, що відповідатимуть європейським нормам, міжнародному праву та принципу верховенства права, а ризики можна буде колективно мінімізувати та розподілити рівномірно, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі держави-члени.

"Я з нетерпінням чекаю на наші обговорення з колегами з ЄС наступного тижня, щоб розглянути шляхи подальших дій", – додав Сибіга.

Напередодні видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.

Своєю чергою Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.