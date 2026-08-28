У водах Румунії загорілося торговельне судно, президент припускає, що був удар

У четвер ввечері у Чорному морі, у виключній економічній зоні Румунії, загорілося комерційне судно; екіпаж із 12 моряків було врятовано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання News.ro.

Представники Румунського військово-морського управління (ANR) оголосили, що у четвер, близько 17:55, отримали сповіщення про пожежу на судні PROGRESS IV під прапором Домініканської Республіки, якого востаннє зафіксували приблизно за 15 морських миль від Сфинту-Георге, у виключній економічній зоні Румунії.

"Торговельне судно MOHAMAD B було негайно направлено в цей район, а також були терміново мобілізовані рятувальні судна ARSVOM, SAR ARES і SAR ARTEMIS разом із судном MAI 0201 (Прикордонна поліція), призначеним координатором на місці подій", – зазначили представники ANR.

На борту судна PROGRESS IV перебували 12 членів екіпажу, їх врятували. Одна людина отримала поранення.

Президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи інцидент, припустив, що корабель могло бути атаковано. Водночас він закликав "не вдаватися до спекуляцій".

"Судно зазнало удару і, схоже, затонуло, але наразі ми не знаємо, ким, яким саме... Буде проведено розслідування, все з’ясується, але не варто вдаватися до спекуляцій", – зазначив Дан на пресконференції.

Повідомляли, що у четвер, 27 серпня, румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний. У небо було піднято два винищувачі F-18 іспанських Повітряно-космічних сил.

Як повідомлялося, 26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Того ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.