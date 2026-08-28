Дрон порушив роботу аеропорту Лейпцига

Два літаки були перенаправлені з аеропорту "Лейпциг/Галле" після того, як було біля летовища помітили невідомий дрон.

Про це повідомляє tagesschau, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у середу, 26 серпня, але публічно про нього повідомили лише зараз. Згідно з даними поліції, поблизу аеропорту Лейпцига було виявлено дрон. Після цього два літаки були перенаправлені з летовища, серед них – туристичний борт.

Згодом з’ясувалося, що невідомий літальний апарат був приватним дроном, який не становив загрози безпеці аеропорту. Безпілотник мав фіксувати ремонтні роботи на будинку в Гроскугелі – селищі, розташованому в безпосередній близькості від аеропорту.

Приватні дрони поблизу аеропортів – це не рідкість. За даними Німецької служби управління повітряним рухом, такі інциденти трапляються регулярно. Цього року в Лейпцигу шість дронів уже порушували повітряний рух, а в Дрездені – п’ять.

За даними служби управління повітряним рухом, випадки, коли через це літак змушений змінювати курс, трапляються досить рідко. В інциденті у Лейпцигу 26 серпня йшлося про особливий запобіжний захід, пов’язаний з тим, що три тижні тому в цьому аеропорту виявили дрон з вибухівкою.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалі. Слідчі також підозрюють, що тієї ночі другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

А 25 серпня стало відомо, що правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька влада підозрює можливу причетність Росії до інциденту, проте походження дронів досі не встановлено.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності. Якщо інформація, якою володіє німецька влада, підтвердиться, Берлін розкриє її публічно.