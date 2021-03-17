Еврокомиссия предложила проект "паспортов вакцинации": не только для вакцинированных

Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. Получить его смогут не только вакцинированные.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.

"Чтобы предотвратить дискриминацию людей, которые еще не вакцинированы, Комиссия предлагает создать не только взаимосовместимый сертификат о вакцинации, но и о тестах на коронавирус и выздоровлении от коронавируса", - объясняют в сообщении.

Документ может быть в цифровом или бумажном виде. Оба типа будут содержать QR-код с основной информацией и цифровой подписью, удостоверяющей подлинность. Сертификат будет содержать информацию на английском и официальном языке страны, выдавшей его, и будет бесплатным.

Между странами-членами должны создать механизм для проверки подлинности таких сертификатов в рамках всего ЕС. При этом персональные данные в процессе проверки не могут передаваться или храниться проверяющей страной.

"Цифровой зеленый сертификат не становится предпосылкой для свободного передвижения и не создаст никакой дискриминации. Общий подход в рамках всего ЕС позволит нам постепенно восстановить свободное передвижение и избежать фрагментации. Это также шанс повлиять на глобальные стандарты", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Если страны-члены принимают определенные исключения из ограничений на въезд для вакцинированных лиц (как требование теста или самоизоляция), они должны будут применять одинаковые условия для владельцев сертификатов о вакцинации в рамках "цифровых зеленых сертификатов".

"Это обязательство распространяется только на вакцины, которые получили разрешение на использование в ЕС. Но страны-члены могут самостоятельно принять решение о признании других вакцин", - добавляют в сообщении.

Предполагается, что сертификаты будут признаваться всеми членами ЕС, а также Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Документ может быть выдан гражданам стран ЕС и их членам семьи, независимо от гражданства; гражданам третьих стран, проживающих в ЕС, и посетителям, которые имеют право путешествовать в другие страны-члены.

Сертификаты задуманы как временный инструмент и их использование должно прекратиться, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии.

Далее предложение Еврокомиссии должно получить согласие в Европарламенте и Совете ЕС. Ожидается, что документы смогут начать выдавать к лету.