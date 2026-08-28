У Шотландії сімом людям, які розписали поле для гольфу Трампа, висунули звинувачення

У Шотландії висунули звинувачення сімом особам за пошкодження гольф-поля в Тернберрі, що належить президенту США Дональду Трампу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Семеро людей звинувачуються у пошкодженні майна, "пов’язаному з тероризмом".

8 березня 2025 року на будівлі клубу п’ятизіркового готелю та курорту Trump Turnberry на західному узбережжі Шотландії з’явилися графіті, а на полі було розкопано землю та нанесено напис "Газа не продається".

Кіран Робсон, Узма Башир, Рікі Саутхолл, Отем Тейлор Уорд, Ребека Сіан Девіс, Джон Мокслі та Ділан Чіарамелло – усі вони були звинувачені у причетності до цих дій і мають з’явитися в суді 31 серпня.

У обвинувальному акті стверджується, що ці особи "злонамірно пошкодили майно, оскільки вони зловмисно викопали дерн на полі для гольфу, розпилили гліфосат [гербіцид] або подібну речовину на фарвеях та гринах, облили фарбою будівлю та дорожній знак, написали політичні та образливі гасла на траві, викарбували політичне гасло на дерні, написали політичні та образливі гасла на будівлі, стінах та колонах, пошкодили систему поливу, що спричинило затоплення, та пошкодили освітлювальний прилад".

У ньому також зазначається, що буде доведено, "що зазначений вище злочин мав обтяжувальні обставини через зв’язок із тероризмом".

У протоколі зустрічі 13 березня минулого року між першим міністром Шотландії Джоном Свінні та сином президента США Еріком Трампом зазначається, що сторони "з занепокоєнням взяли до відома нещодавній інцидент на території комплексу Trump Turnberry, засудили збитки, спричинені вандалізмом, та запевнили, що відповідні органи влади й надалі ставитимуться до цього інциденту серйозно".

Повідомлялося, що у квітні екологічні активісти влаштували акцію на підтримку впровадження відновлюваних джерел енергії на одному з гольф-полів президента США Дональда Трампа в Шотландії.

У квітні 2025 року активісти організації Greenpeace створили портрет Трампа на піску неподалік поля для гольфу Trump Turnberry в Шотландії на знак протесту проти політики американського лідера.