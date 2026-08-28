Politico: Єврокомісія планує пом’якшити заборону доступу дітей до соцмереж

План президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж можуть пом’якшити через ризик судових позовів та розбіжності між країнами ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Очікується, що фон дер Ляєн представить свій підхід у промові про стан Європейського Союзу 16 вересня. Згідно з нинішнім варіантом плану, обмеження стосуватимуться дітей віком до 13 років, однак передбачатимуть низку винятків.

Зокрема, дітям можуть дозволити користуватися соціальними мережами за згодою батьків. Такий підхід має допомогти уникнути конфлікту з нормами ЄС щодо фундаментальних прав громадян, водночас дозволивши фон дер Ляєн просувати ініціативу, яка стала одним із її особистих пріоритетів.

Єврокомісія зараз готує окрему законодавчу пропозицію, яка стане одним із головних пунктів виступу фон дер Ляєн. Водночас остаточні положення документа ще не відомі.

Додатковим чинником для перегляду підходу Єврокомісії стало рішення французького суду, який на початку серпня заблокував запропоновану президентом Франції Емманюелем Макроном заборону соцмереж для дітей до 15 років. Суд постановив, що така заборона суперечить законодавству ЄС.

Європейські правила можуть встановити єдиний мінімальний вік для користування соцмережами, який матиме пріоритет над національним законодавством. Водночас країнам можуть дозволити встановлювати вищу вікову межу.

Держави ЄС поки що не мають спільної позиції щодо того, яким саме має бути мінімальний вік. Франція виступає за 15 років, Німеччина підтримує обмеження з 13 років, Австрія пропонує 14 років, а Іспанія – 16 років. Естонія натомість виступає за акцент на обмеженні шкідливого впливу соцмереж, а не за запровадження загальної заборони.

Окремою частиною плану Єврокомісії має стати нова кампанія, спрямована на зміну дизайну соціальних мереж. Йдеться про функції, які заохочують дітей проводити на платформах багато годин поспіль і формують залежність від постійного перегляду контенту. Поки що ЄС не вдалося переконати технологічні компанії суттєво змінити такі механізми.

Нагадаємо, 13 липня Єврокомісія представила звіт експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.