Криклій анонсував будівництво євроколії між найбільшими містами та до кордону з ЄС 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про домовленість з корейськими партнерами, що дозволить почати будівництво євроколії між найбільшими містами України та до кордону з ЄС.

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Вже маємо офіційні підписані домовленості з Корейською національною залізницею, які передбачають грантове фінансування пре-ТЕО (попередніх техніко-економічних обґрунтувань) для будівництва євроколії в Україні. Нам потрібні швидкості 21 століття (а зараз ми говоримо про 250 км/год і більше) та інтеграція із залізницями країн ЄС. Загалом мова йде про 4 ділянки, протяжністю майже 2 тисячі кілометрів нової залізничної колії в Україні", - написав Владислав Криклій.

Йдеться про напрямки Київ – Львів – державний кордон; Київ – Одеса; Київ – Харків; Київ – Дніпро – Запоріжжя.

"На початковому етапі він (проєкт) передбачатиме будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год та сучасної інфраструктури для обслуговування InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС", - цитує Криклія пресслужба Мінінфраструктури.

До якого пункту на кордоні планують прокладати колію, наразі не уточнюється.