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Криклій анонсував будівництво євроколії між найбільшими містами та до кордону з ЄС 

Середа, 17 березня 2021, 15:41

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про домовленість з корейськими партнерами, що дозволить почати будівництво євроколії між найбільшими містами України та до кордону з ЄС. 

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Вже маємо офіційні підписані домовленості з Корейською національною залізницею, які передбачають грантове фінансування пре-ТЕО (попередніх техніко-економічних обґрунтувань) для будівництва євроколії в Україні. Нам потрібні швидкості 21 століття (а зараз ми говоримо про 250 км/год і більше) та інтеграція із залізницями країн ЄС. Загалом мова йде про 4 ділянки, протяжністю майже 2 тисячі кілометрів нової залізничної колії в Україні", - написав Владислав Криклій. 

Йдеться про напрямки Київ – Львів – державний кордон; Київ – Одеса; Київ – Харків; Київ – Дніпро – Запоріжжя.

"На початковому етапі він (проєкт) передбачатиме будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год та сучасної інфраструктури для обслуговування InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС", - цитує Криклія пресслужба Мінінфраструктури.  

До якого пункту на кордоні планують прокладати колію, наразі не уточнюється. 

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