Криклий анонсировал строительство евроколеи между крупнейшими городами и до границы с ЕС

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о договоренности с корейскими партнерами, которая дает старт будущему строительству евроколеи между крупнейшими городами и до границы с ЕС.

Об этом он заявил на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Уже есть официальные подписанные договоренности с Корейской национальной железной дорогой, предусматривающие грантовое финансирование пре-ТЭО (предварительного технико-экономического обоснования) для строительства евроколеи в Украине. Нам нужны скорости XXI века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграция с железными дорогами стран ЕС. В целом речь идет о 4 участках протяженностью почти 2000 километров новой железнодорожной колеи в Украине", - написал Владислав Криклий.

Речь идет о направлениях Киев - Львов - государственная граница; Киев - Одесса; Киев - Харьков; Киев - Днепр - Запорожье.

"На начальном этапе он (проект) будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктуры для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС", - цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры.