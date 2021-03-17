Столичний та ще один регіон Франції чекають нові обмеження

У столичному регіоні Франції Іль-де-Франс та сусідньому О-де-Франс з вихідних почнуть діяти жорсткіші карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, про це оголосив речник уряду Габріель Атталь.

Він попередив, що у цих двох регіонах з вихідних "запровадять додаткові заходи" через особливо тривожну епідемічну ситуацію. Деталі нових правил повідомлять прем’єр-міністр та глава МОЗ ввечері 18 березня.

Атталь натякнув, що наразі в уряді не обговорюють закриття шкіл.

Очікування нового жорсткого карантину в Іль-де-Франс останнім часом "витає у повітрі" через зростаюче навантаження на медичну систему. Показники захворюваності тут майже вдвічі вищі, ніж в середньому у країні.

У суботу 13 березня регіон знову почав відправляти "важких" пацієнтів на лікування до інших міст, де лікарні менш переповнені.

Варто зазначити, що повного виходу з осіннього локдауну так і не відбулося.

У Парижі вже сьомий тиждень щоденно діє комендантська година з 18-00 до 06-00, а ресторани, спортзали й культурні заклади закриті вже чотири місяці.

Зростання кількості хворих та навантаження на реанімації частково пов’язують з поширенням у Франції мутованого британського штаму. Він складає вже 67% виявлених випадків.