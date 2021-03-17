Столичный и еще один регион Франции ждут новые ограничения

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс и соседнем О-де-Франс с выходных начнут действовать жесткие карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, об этом объявил представитель правительства Габриэль Атталь.

Он предупредил, что в этих двух регионах с выходных "введут дополнительные меры" из-за особенно тревожной эпидемической ситуации. Детали новых правил сообщат премьер-министр и глава Минздрава вечером 18 марта.

Атталь намекнул, что сейчас в правительстве не обсуждают закрытие школ.

Ожидания нового жесткого карантина в Иль-де-Франс в последнее время "витает в воздухе" из-за растущей нагрузки на медицинскую систему. Показатели заболеваемости здесь почти вдвое выше, чем в среднем по стране.

В субботу 13 марта регион снова начал отправлять "трудных" пациентов на лечение в другие города, где больницы менее переполнены.

Стоит отметить, что полного выхода из осеннего локдауну так и не произошло.

В Париже седьмую неделю ежедневно действует комендантский час с 18-00 до 06-00, а рестораны, спортзалы и культурные заведения закрыты уже четыре месяца.

Рост количества больных и нагрузку на реанимации частично связывают с распространением во Франции мутировавшего британского штамма. Он составляет уже 67% выявленных случаев.