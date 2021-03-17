Частина школярів у Литві повернуться у класи після 3 місяців карантину

Уряд Литви вирішив частково відкрити школи у 45 муніципалітетах, де ситуація з коронавірусом найкраща.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Досі очне навчання почалося тільки в чотирьох школах у Вільнюсі - з тестуванням вчителів та родин учнів.

До списку увійшли муніципалітети, де показник захворюваності за останні 14 днів менший, ніж 200 на 100 000 населення.

Повернутися до класів зможуть школярі початкової школи, без необхідності здавати тест на коронавірус та носити маски у класі.

Очне навчання відновиться для них з наступного понеділка - 22 березня.

Крім того, у цих 45 муніципалітетах зможуть відновити роботу позакласні гуртки - за умови, що на занятті не більше 5 дітей, а площа приміщення - від 30 квадратних метрів.

Також можна буде ходити у бібліотеки й читальні зали, але групами не більше двох людей.

На решті території країни навчання для усіх продовжиться дистанційно.

Водночас учням випускних класів, незалежно від місця проживання, дозволяють зрідка приходити на консультації групами до 5 осіб.

Після оголошення осіннього локдауну у Литві 7 грудня, школи частково або повністю перейшли на дистанційне навчання. Більшість школярів початкової школи не приходили в класи з середини грудня.



