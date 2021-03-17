Часть школьников в Литве вернутся в классы после трех месяцев карантина

Правительство Литвы решило частично открыть школы в 45 муниципалитетах, где ситуация с коронавирусом лучше.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

До сих пор очное обучение началось только в четырех школах в Вильнюсе - с тестированием учителей и семей учащихся.

В список вошли муниципалитеты, где показатель заболеваемости за последние 14 дней меньше, чем 200 на 100 000 населения.

Вернуться в классы смогут школьники начальной школы, без необходимости сдавать тест на коронавирус и носить маски в классе.

Очное обучение восстановится для них со следующего понедельника - 22 марта.

Кроме того, в этих 45 муниципалитетах смогут возобновить работу внеклассные кружки - при условии, что на занятии не более 5 детей, а площадь помещения - от 30 квадратных метров.

Также можно будет ходить в библиотеки и читальные залы, но группами не более двух человек.

На остальной территории страны обучение для всех продолжится дистанционно.

В то же время ученикам выпускных классов, независимо от места проживания, позволяют изредка приходить на консультации группами до 5 человек.

После объявления осеннего локдауна в Литве 7 декабря школы частично или полностью перешли на дистанционное обучение. Большинство школьников начальной школы не приходили в классы с середины декабря.