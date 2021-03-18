В Росії вимагають вибачень від Байдена за слова про Путіна-"вбивцю"

Президент США Джо Байден повинен вибачитися за свої "хамські" заяви про те, що лідер Кремля Владімір Путін – "убивця".

Про це заявив віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов, повідомляє "Європейська правда".

Косачов назвав заяву Байдена "вододілом". "Будь-які очікування нової політики нової адміністрації США на російському напрямку зведені цією хамською заявою нанівець", - заявив російський політик.

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Він вважає, що американська сторона повинна вибачитись перед Москвою, в іншому разі послідує негайна реакція.

"Подібного роду оцінки в принципі неприпустимі з вуст державного діяча такого рангу. Такого роду заяви неприйнятні за жодних обставин і неминуче різко загострюють наші двосторонні відносини. Виклик російського посла з Вашингтона до Москви на консультації - оперативна, адекватна і єдино правильна реакція в такій ситуації. Підозрюю, не остання, якщо не буде роз'яснень і вибачень з американського боку", - написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Росія викликала свого посла у Вашингтоні після виходу в ефір інтерв’ю Джо Байдена, у якому президент США заявив, що Росія втручалася в президентські вибори і повинна заплатити за свої дії.

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Байден також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

У вівторок 16 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.

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