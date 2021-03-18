Уряд підтримав відкриття регулярного авіасполучення з Сербією

Уряд схвалив розпорядження "Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про повітряне сполучення".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Європейська правда".

"Попри пандемію та кризу у світовій авіації ми продовжуємо роботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях, і проходимо необхідні внутрішньодержавні процедури для укладення майбутніх угод. Сьогодні уряд підтримав проєкт угоди про повітряне сполучення із Сербією та своїм рішенням уповноважив голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука підписати її від української сторони", - заявив Криклій.

За словами міністра, укладення цієї угоди дозволить створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення регулярних повітряних перевезень між Україною та Сербією.

Це, у свою чергу, сприятиме активізації двосторонніх зв’язків, налагодженню та розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин, а також дозволить лібералізувати ринок повітряних перевезень між обома країнами, зазначив він.

Варто зазначити, що сербський національний авіаперевізник Air Serbia відновив регулярні рейси за маршрутом Белград-Київ-Белград з 2 червня 2019 року, однак з початком зимового сезону припинив польоти.