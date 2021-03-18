Президентка Грузії зробила щеплення вакциною AstraZeneka

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно зробила щеплення вакциною, розробленою AstraZeneka.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Я зробила щеплення поза чергою, оскільки на цьому етапі у нас прищеплюються лікарі, але я хотіла подати приклад нашому населенню", - заявила Зурабішвілі, якій зробили щеплення у Тбіліській інфекційній лікарні.

Вона додала, щоб упоратися з пандемією, всі обов'язково мають зробити щеплення.

"Бажаю всім міцного здоров'я і впевнена, що ми подолаємо цей та інші виклики", - сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, на сьогодні щонайменш 14 країн Євросоюзу вирішили призупинити щеплення вакциною AstraZeneca через поодинокі випадки розвитку тромбів невдовзі після вакцинації.

Європейський регулятор - Європейське медичне агентство - вважає, що застосування вакцини не варто зупиняти на час розслідування і переваги вакцинації продовжують бути більшими, ніж її ризики.

Детальніше про це - у статті Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.