Президент Грузии сделала прививку вакциной AstraZeneka

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично сделала прививку вакциной, разработанной AstraZeneka.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Я сделала прививку вне очереди, поскольку на этом этапе у нас прививаются врачи, но я хотела подать пример нашему населению", - заявила Зурабишвили, которой сделали прививку в Тбилисской инфекционной больнице.

Она добавила, чтобы справиться с пандемией, все обязательно должны сделать прививку.

"Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем этот и другие вызовы", - сказала президент Грузии.

Напомним, как минимум 14 стран Евросоюза решили приостановить прививки вакциной AstraZeneca из-за единичныех случаев развития тромбов вскоре после вакцинации.

Европейский регулятор - Европейское медицинское агентство - считает, что применение вакцины не стоит останавливать на время расследования и преимущества вакцинации продолжают быть больше, чем ее риски.

Подробнее об этом - в статье Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.