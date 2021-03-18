Болгарія оголосила жорсткий локдаун на 10 днів

Болгарія з 22 березня попередньо на 10 днів запроваджує жорсткий локдаун.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg, про це оголосив міністр охорони здоров’я Костадін Ангелов.

Обмеження передбачають роботу ресторанів лише на винос, закриття усіх спортзалів, культурних закладів, та всіх магазинів, крім супермаркетів. У торгових центрах зможуть працювати тільки аптеки, продуктові магазини, хімчистки і точки мобільних операторів.

Закриваються також дитсадки і школи, лише з деякими винятками для практичних занять та екзаменів. Приватні курси й школи також повинні закритися.

Міністр пояснив, що таке рішення вирішили ухвалити через тривожне зростання кількості госпіталізацій, а також через те, що фактично вся країна за показниками стала "червоною зоною".

Водночас він запевнив, що загрози переповнення лікарень ще немає. За його словами, на цей час зайняті 7800 ліжок із понад 40 тисяч наявних.

"Є значне навантаження на окремі лікарні та в окремих районах, але в цілому ми справляємося", - сказав Ангелов.

В органах охорони здоров’я заявили, що Болгарія за захворюваністю - на четвертому місці у ЄС, після Чехії, Естонії з Польщею та Сербії.