Болгария объявила жесткий локдаун на 10 дней

Болгария с 22 марта предварительно на 10 дней вводит строгий локдаун.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg, об этом объявил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

Ограничения предусматривают работу ресторанов только на вынос, закрытие спортзалов, культурных заведений и всех магазинов, кроме супермаркетов. В торговых центрах смогут работать только аптеки, продуктовые магазины, химчистки и точки мобильных операторов.

Закрываются также детсады и школы, лишь с некоторыми исключениями для практических занятий и экзаменов. Частные курсы и школы также должны закрыться.

Министр пояснил, что такое решение решили принять из-за тревожного роста количества госпитализаций, а также из-за того, что фактически вся страна по показателям стала "красной зоной".

Вместе с тем он заверил, что угрозы переполнения больниц еще нет. По его словам, в настоящее время заняты 7800 коек из более 40 000 имеющихся.

"Есть значительная нагрузка на отдельные больницы и в отдельных районах, но в целом мы справляемся", - сказал Ангелов.

В органах здравоохранения заявили, что Болгария по заболеваемости - на четвертом месте в ЕС, после Чехии, Эстонии с Польшей и Сербии.