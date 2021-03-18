Греція може скоротити комендантську годину, щоб зменшити втому від локдауну

Грецький уряд планує оголосити про невеликі зміни щодо обмеження руху громадян протягом наступних кількох днів, щоб подолати втому від локдауну, навіть якщо тиск на систему охорони здоров’я країни постійно зростає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Країна перебуває у режимі обмежень різного ступеня суворості вже більше чотирьох місяців, і зараз вона стикається з третьою хвилею пандемії.

За даними джерел, уряд вважає, що, хоча епідеміологічні дані дають похмуру картину, сонячна погода дозволяє людям залишатися на відкритому повітрі протягом більших періодів часу.

Найбільш вірогідним сценарієм є перенесення початку комендантської години на вихідні на 21.00 замість нинішніх 19.00.

Також уряд, швидше за все, відкриє перукарні та салони краси в понеділок (22 березня) і дозволить людям користуватися своїми автомобілями для того щоб поїхати за місто для занять фізичними вправами.

Також можуть відкрити археологічні пам’ятки на відкритому повітрі.

Національний комітет експертів, що консультує уряд з питань пандемії, проведе своє чергове засідання в п'ятницю для вивчення цих пропозицій.

У середу органи охорони здоров'я повідомили про рекордну кількість щоденних коронавірусних інфекцій - 3465 осіб та рекордну кількість пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легенів – 630.