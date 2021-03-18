Греция может сократить комендантский час, чтобы уменьшить усталость от локдауна

Греческое правительство планирует объявить о небольших изменениях по ограничению движения граждан в течение следующих нескольких дней, чтобы преодолеть усталость от локдауна, даже если давление на систему здравоохранения страны постоянно растет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Страна находится в режиме ограничений разной степени строгости уже более четырех месяцев, и сейчас она сталкивается с третьей волной пандемии.

По данным источников, правительство считает, что, хотя эпидемиологические данные дают мрачную картину, солнечная погода позволяет людям оставаться на открытом воздухе в течение больших периодов времени.

Наиболее вероятным сценарием является перенесение начала комендантского часа в выходные на 21.00 вместо нынешних 19.00.

Также правительство, скорее всего, откроет парикмахерские и салоны красоты в понедельник (22 марта) и позволит людям пользоваться своими автомобилями для того, чтобы поехать за город для занятий физическими упражнениями.

Также могут открыть археологические памятники на открытом воздухе.

Национальный комитет экспертов, консультирующий правительство по вопросам пандемии, проведет свое очередное заседание в пятницу для изучения этих предложений.

В среду органы здравоохранения сообщили о рекордном количестве ежедневных коронавирусных инфекций - 3465 человек и рекордном количестве пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких - 630.