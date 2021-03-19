Британські спецслужби кажуть, що РФ створює перешкоди для їх літаків на Кіпрі

Британська військова розвідка стверджує, що Росія неодноразово намагалася заглушити сигнали літаків ВПС Британії, що вилітали з Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times.

Джерела у військовій розвідці заявляють, що "ворожа держава" регулярно намагалася втручатися в супутниковий зв'язок транспортного літака А400М, що вилітав з бази ВПС Акротірі з британськими військовими на борту.

Напади могли завадити пілоту дізнатися, де знаходиться літак або напрямок, в якому він летів, і потенційно могли призвести до жертв. Жодна із спроб не була успішною.

Єдиними двома ворожими державами, які були достатньо близько щоб заглушити сигнали, були Сирія та Росія, причому Росія єдина країна, здатна це зробити.

У британській розвідці підкреслили, що перешкоди створюються для транспортних літаків, а не винищувачів.

Як повідомлялося, Британія очікує, що Росія у найближчому майбутньому залишиться серйозною загрозою, та продовжить стримувати її - як і допомагати Україні посилювати свою стійкість, поруч з іншими країнами Східної Європи.