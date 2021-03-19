В Італії танк під час навчань помилково поцілив у птахоферму
В італійській провінції Порденоне танк, який брав участь у навчальних стрільбах, помилково поцілив у птахоферму.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Інцидент стався вчора вдень у муніципалітеті Віваро, але господарі ферми помітили величезну шкоду, завдану пострілом, лише в п’ятницю вранці.
Велика кількість курей загинула в результаті пострілу та обвалення частини будівлі, в якій вони розміщувались.
Прокурор Порденоне відкрив розслідування. Танки, які брали участь у навчаннях - принаймні чотири - були вилучені.
Район, де розташована ферма, знаходиться на околиці міста.
Військові не помітили помилки відразу, бо постріл не дав вогню.
Під час розслідування доведеться з'ясувати, чому танк "Blindo centauro" стріляв у напрямку населеного пункту, враховуючи те, що територія, зарезервована для стрільби, знаходиться в протилежному напрямку.