В Италии танк во время учений по ошибке попал в птицеферму

В итальянской провинции Порденоне танк, участвовавший в учебных стрельбах, по ошибке попал в птицеферму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел в четверг днем ​​в муниципалитете Виваро, но хозяева фермы заметили огромный вред, причиненный выстрелом, только в пятницу утром.

Большое количество кур погибли в результате выстрела и обрушения части здания, в которой они размещались.

Прокурор Порденоне открыл расследование. Танки, которые принимали участие в учениях - по крайней мере четыре - были изъяты.

Район, где расположена ферма, находится на окраине города.

Военные не заметили ошибки сразу, потому что выстрел не дал огня.

Во время расследования предстоит выяснить, почему танк "Blindo centauro" стрелял в направлении населенного пункта, учитывая то, что территория, зарезервированная для стрельбы, находится в противоположном направлении.