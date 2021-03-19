Президент Литви у Раді: міцній Україні місце у міцній Європі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про підтримку України на її шляху до членства у ЄС і НАТО.

Про це він сказав п’ятницю під час виступу в українському парламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Не сумніваємось, що міцній Україні місце у міцній Європі. Щиро радіємо за цивілізаційний вибір України прямувати до європейської та євроатлантичної інтеграції, як затверджено в Конституції держави. Литва завжди підтримувала вас на шляху до Європейського Союзу і НАТО", - заявив Науседа.

Він наголосив, що Литва може допомогти Україні на шляху реформ та обов'язково робитиме це в майбутньому.

"Ми знаємо краще, ніж будь-хто інший, що на вас чекають важкі випробування, та готові поділитися досвідом. Моя країна не стала б членом ЄС і НАТО, якби не намір здобувати спільні політичні цілі. Ми також пересвідчились, що будь-якій країні, яка прагне змін, необхідний діалог з громадянським суспільством", - сказав литовський президент.

"Прагнучи членства у ЄС – не забувайте, що успіх реформ потрібен перш за все для забезпечення добробуту населення та стабільності самої держави", - додав він.

Як повідомлялося, Науседа розпочав своє звернення українською мовою, згадавши про спільних героїв та засудивши агресію Росії.