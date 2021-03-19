Президент Литвы в Раде: сильной Украине место в сильной Европе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о поддержке Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

Об этом он сказал сегодня во время выступления в украинском парламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Не сомневаемся, что сильной Украине место в сильной Европе. Искренне радуемся за цивилизационный выбор Украины стремиться к европейской и евроатлантической интеграции, как утверждено в Конституции страны. Литва всегда поддерживала вас на пути в Европейский Союз и НАТО", - заявил Науседа.

Он отметил, что Литва может помочь Украине на пути реформ и обязательно будет делать это в будущем.

"Мы знаем лучше, чем кто-либо другой, что вас ждут тяжелые испытания, и готовы поделиться опытом. Моя страна не стала бы членом ЕС и НАТО, если бы не намерение приобретать общие политические цели. Мы также убедились, что любой стране, которая хочет перемен, необходим диалог с гражданским обществом", - сказал литовский президент.

"Стремясь к членству в ЕС, - не забывайте, что успех реформ нужен прежде всего для обеспечения благосостояния населения и стабильности самого государства", - добавил он.

Как сообщалось, Науседа начал свое обращение на украинском языке, вспомнив о совместных героях и осудив агрессию России.