У Болгарії розкрили подробиці затримання ймовірних шпигунів Росії

Двоє осіб, затриманих напередодні у Болгарії за підозрою у шпигунстві на Росію, виявились болгарськими військовослужбовцями.

Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони Болгарії, пише "Європейська правда" з посиланням на BgNews.

Поки що вони затримані на 72 години на підставі постанови прокурора Військової окружної прокуратури Софії, порушено кримінальну справу.

Також стало відомо, що в рамках цієї кримінальної справи проведено обшуки за кількома адресами в південних кварталах Софії і в Перніку.

Крім того, уточнюється, що один з підозрюваних в шпигунстві був затриманий на шосе Тракія.

За неофіційною інформацією, посилені перевірки транспортних засобів на виїзді з Софії тривають.

Нагадаємо, 18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.