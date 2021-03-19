В Болгарии раскрыли подробности задержания предполагаемых шпионов России

Два человека, задержанных накануне в Болгарии по подозрению в шпионаже на Россию, оказались болгарскими военнослужащими.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны Болгарии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BgNews.

Пока они задержаны на 72 часа на основании постановления прокурора Военной окружной прокуратуры Софии, возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в рамках этого уголовного дела проведены обыски по нескольким адресам в южных кварталах Софии и в Пернике.

Кроме того, уточняется, что один из подозреваемых в шпионаже был задержан на шоссе Тракия.

По неофициальной информации, усиленные проверки транспортных средств на выезде из Софии продолжаются.

Напомним, 18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является россиянами.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.