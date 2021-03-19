Єврокомісія подала у Суд ЄС на Британію через звільнення від податків в Гібралтарі

Європейська комісія звернулася з позовом до Суду ЄС через те, що Британія у повному обсязі не повернула незаконну державну допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, надану як звільнення від оподаткування в Гібралтарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Європейська комісія вирішила подати на Сполучене Королівство в Суд ЄС за те, що була в повному обсязі повернута незаконна державна допомога обсягом приблизно до 100 мільйонів євро, надана в якості звільнення від податків для пасивних відсотків і роялті в Гібралтарі", - йдеться в повідомленні.

Маргрете Вестагер, віцепрезидент ЄК, відповідальний за політику конкуренції, заявила, що допомога дала несправедливу перевагу деяким транснаціональним компаніям і не була повністю повернена більше ніж через два роки після відповідного рішення.

"Допомога, що надавалася Гібралтаром у вигляді звільнення від сплати корпоративного податку за пасивні відсотки та роялті, дала несправедливу перевагу деяким транснаціональним компаніям і повинна була бути повернута Сполученим Королівством та владою Гібралтару. Однак більш ніж через два роки після прийняття Комісією цього рішення допомога досі не повернута в повному обсязі та не було досягнуто достатнього прогресу у відновленні конкуренції. Ось чому ми вирішили звернутися до Суду ЄС за невиконання цього рішення", – заявила Вестагер.

Йдеться про період, коли Британія ще перебувала в складі Євросоюзу. Згідно з правилами ЄС, які поширювалися і на Британію, подібна фінансова підтримка повинна була бути повернута країною-одержувачем.