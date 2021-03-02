Президентка Молдови оголосила дату розпуску парламенту

Президентка Молдови Мая Санду планує розпустити парламент 23 березня, щоб провести нові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Перша підстава для розпуску звучить дещо нечітко, і саме нею планує скористатися Санду.

Президентка один раз запропонувала формального кандидата у прем'єри, яким стала ексочільниця Мінфіну Наталія Гавріліца, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів.

Тепер Санду заявила, що взагалі відмовляється висувати кандидатуру прем'єра. За 23 дні вона планує оголосити про "неможливість формування уряду" через неподану нею кандидатуру прем’єр-міністра.

Проти такого розвитку подій виступає Соціалістична партія та її лідер, колишній президент Ігор Додон. Соцпартія оголосила, що планує довести неконституційність такого розпуску, а ще - має план дій, який нібито має перетворити Санду на "англійську королеву без повноважень".

Важливо наголосити, що торік усі політичні гравці погоджувалися, що парламент Молдови потребує "перезапуску". Щоби це сталося, напередодні інавгурації Санду подав у відставку прем'єр-міністр Іон Кіку. Санду розраховувала, що двічі подасть кандидатуру прем’єра, парламент її двічі відхилить – і вибори стануть реальністю.

Детальніше читайте у статті - "Шахи з елементами зоології: як Додон та Санду б'ються за владу у Молдові".