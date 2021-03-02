У Чорногорії посилили обмеження на пересування між регіонами

У Чорногорії 2 березня набули чинності нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Мешканцям країни заборонено без поважних причин виїжджати з територій муніципалітетів Подгориця, Цетинє, Ульцинь, Герцег-Нові, Нікшич та Плужине. Раніше вже були запроваджені обмеження виїзду з муніципалітетів Будва та Тіват.

У муніципалітетах Даниловград, Бар та Тузі, де рівень захворюваності низький, обмеження навпаки будуть послаблені - дозволена робота закладів громадського харчування. Через заборону на роботу кафе в Тузі на минулому тижні протестували місцеві мешканці.

Чорногорії за минулу добу підтверджено 449 нових випадків зараження і 12 смертей. Загальна кількість активних випадків становить 8558 або 1358 на 100 тисяч жителів.

З початку епідемії в країні зареєстровано 76 283 випадків зараження коронавірусом, померли 1015 осіб.