В Черногории ужесточили ограничения на передвижение между регионами

В Черногории 2 марта вступили в силу новые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Жителям страны запрещено без уважительных причин выезжать с территорий муниципалитетов Подгорица, Цетинье, Ульцинь, Герцег-Нови, Никшич и Плужине. Ранее уже были введены ограничения выезда из муниципалитетов Будва и Тиват.

В муниципалитетах Даниловград, Бар и Тузи, где уровень заболеваемости низкий, ограничения наоборот будут ослаблены - разрешена работа предприятий общественного питания. Из-за запрета на работу кафе в Тузи на прошлой неделе протестовали местные жители.

Черногории за минувшие сутки подтверждено 449 новых случаев заражения и 12 смертей. Общее количество активных случаев составляет 8558, или 1358 на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 76 283 случаев заражения коронавирусом, умерли 1015 человек.